«Они не расстались разве?»: Айза поделилась мнением о новой девушке Гуфа

Блогерша и бизнесвумен Айза-Лилуна Ай высказалась о новой возлюбленной ее экс-мужа, рэпера Гуфа. Соответствующее высказывание прозвучало в выпуске шоу «Директ», опубликованном на YouTube-канале «Super».

Как рассказала Айза, она была первой, кому музыкант представил свою новую избранницу. При этом, как отметила предпринимательница, во время первой встречи ей не удалось найти общий язык с 25-летней Разият Салаховой.

«Я не поняла Разият, если честно, потому что она сама не проявляла [инициативу] при общении со мной. Она маленькая, молодая», - поделилась Айза.

Помимо этого, блогерша с юмором ответила на вопрос ведущей о том, сколько продлятся отношения ее экс-супруга с молодой спутницей.

«Они не расстались разве?», - поиронизировала она.

Напомним, Айза была замужем дважды. Первым избранником блогерши стал рэпер Гуф. Пара поженилась в 2008 году, в 2010-м у супругов родился сын Сэм. В 2014 году блогерша и музыкант развелись. Через год Айза вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Анохина, у пары есть общий ребенок — Элвис. В 2020 году они также расстались.

Ранее Айза рассказала, что может подать иск на алименты к Гуфу.