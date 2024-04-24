Айза заявила, что планирует подать второй иск на алименты к Гуфу

Блогерша и предпринимательница Айза-Лилуна Ай рассказала, что планирует снова подать иск на алименты к бывшему супругу, рэперу Гуфу (настоящее имя Алексей Долматов). Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

«Настроение подать второй иск на алименты», — высказалась блогерша.

Напомним, Айза и Гуф официально узаконили свои отношения в 2008 году. В 2010-м блогерша подарила избраннику мужа Сэма. Звездные супруги расстались в 2013-м. Причиной развода, как рассказывала Айза, стали измены музыканта и пагубные привычки.

В декабре минувшего года Айза впервые подала иск на алименты к Гуфу. Она подала на рэп-исполнителя в суд из-за необходимости оплачивать их общему сыну образование. Бизнесвумен подчеркнула, что до этого случая десять лет не просила у экс-мужа денег.

При этом Айза отметила, что не намерена даже пытаться подавать иск на лишение Долматова родительских прав. Она заявила, что для этого не было никаких оснований.

Ранее Гуф рассказал о взаимоотношениях с бывшими супругами.