«Выздоровеет, он у нас сильный»: Басков прокомментировал травму Лещенко и пожелал здоровья

Николай Басков высказался о травме 83-летнего Льва Лещенко.

На днях состоялся юбилейный концерт Александра Буйнова в Кремле, где исполнитель песни «Родительский дом» появился с загипсованной рукой. Артист старался спрятать гипс от журналистов, но у него это не полчилось.

Народный артист России получил травму незадолго до выступления в Кремле. Лев Валериа́нович не стал раскрывать подробности произошедшего, лишь подчеркнул, что он случайно упал, а потом уже очнулся с гипсом на руке.

Николай Басков уверен, что коллега по цеху уже совсем скоро поправится. По словам певца, артисты часто падают и это нормальное являение. Однако Николай все же пожелал Лещенко скорейшего выздоровления и избавления от гипса.

«Выздоровеет, он у нас сильный. Люди, которые немножко падают – это значит артисты, которые в воздухе летают, можно так сказать. Я и со сцены падал. Однажды назад шел прямо упал», — заявил Басков в эфире шоу НТВ «Ты не поверишь!».

Ранее мы писали о том, что певец Лев Лещенко заработал на инженерной компании 81,6 млн рублей.

Также сообщалось, что Николай Басков попал в больницу с сильным вирусом.