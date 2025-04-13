«Выздоровеет, он у нас сильный»: Басков прокомментировал травму Лещенко и пожелал здоровья
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Николай Басков высказался о травме 83-летнего Льва Лещенко.
На днях состоялся юбилейный концерт Александра Буйнова в Кремле, где исполнитель песни «Родительский дом» появился с загипсованной рукой. Артист старался спрятать гипс от журналистов, но у него это не полчилось.
Народный артист России получил травму незадолго до выступления в Кремле. Лев Валериа́нович не стал раскрывать подробности произошедшего, лишь подчеркнул, что он случайно упал, а потом уже очнулся с гипсом на руке.
Николай Басков уверен, что коллега по цеху уже совсем скоро поправится. По словам певца, артисты часто падают и это нормальное являение. Однако Николай все же пожелал Лещенко скорейшего выздоровления и избавления от гипса.
«Выздоровеет, он у нас сильный. Люди, которые немножко падают – это значит артисты, которые в воздухе летают, можно так сказать. Я и со сцены падал. Однажды назад шел прямо упал», — заявил Басков в эфире шоу НТВ «Ты не поверишь!».
Ранее мы писали о том, что певец Лев Лещенко заработал на инженерной компании 81,6 млн рублей.
Также сообщалось, что Николай Басков попал в больницу с сильным вирусом.