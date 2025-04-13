«Даже не мог говорить»: Николай Басков попал в больницу с сильным вирусом

Певец Николай Басков рассказал, как попал в больницу с сильным вирусом. В эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ артист раскрыл, что из-за заболевания «даже не мог говорить».

Исполнитель хита «Я буду руки твои целовать» тщательно следит за здоровьем: для профилактики капает в нос спрей с серебром в составе, а также принимает средство для повышения иммунитета. Однако недавно Николаю Баскову стало настолько плохо, что пришлось срочно лечь в больницу. Как оказалось, 48-летнего певца сразил страшный вирус — он не мог говорить, шевелить руками и ногами и сидел «на бульонах».

«Все вирусом этим переболели. Я просто даже не мог говорить. <…> Кашель, температура. Слава Богу, без воспалений», — поделился Николай Басков.

В настоящее время певец восстановился и чувствует себя хорошо — недавно он появился на фестивале «Удачные песни» на сцене «Live Арена» в Москве. Николай Басков отметил: артисты, принимающие от усталости обезболивающие, «еще не знают, что такое продержаться четверть века, поэтому им уже плохо». Сам же он признается: он привык «держаться» на сцене, несмотря на состояние.

«А нам всегда плохо, поэтому мы уже держимся по привычке. Пока я активный, надо работать, я люблю работать», — заявил артист.

Ранее сообщалось о том, что Николай Басков сорвал выступление в Кремле из-за болезни.