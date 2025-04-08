Певец Лев Лещенко заработал на инженерной компании 81,6 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Певец Лев Лещенко с 2001 года является учредителем ООО «Домодедовский инженерный центр». В компании ему принадлежит доля в 50%. Согласно открытым данным, за 2024 год организация показала доход в размере 81,6 миллионов рублей. При этом чистая прибыль составила 8,4 миллиона рублей.

Для сравнения — за 2023 год организация заработала 72,1 миллиона рублей, а чистый доход составил 19,6 миллионов рублей.

Отметим, что Лев Лещенко до марта 2025 года также был учредителем еще двух компаний: ООО «ФИНК ЭЛЕКТРИК» и ООО «МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА КОЛЬЧУГИНО». Известно, что певец вышел из состава учредителей организаций.

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