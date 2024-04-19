Выступления, круиз и симпатичный мужчина: как живет Марина Хлебникова после пожара и больницы

Певица Марина Хлебникова полностью восстановилась после больницы и уехала в круиз выступать. Напомним, что артистка провела некоторое время в больнице, обгорев после пожара в своей квартире. Теперь она полностью восстановилась, об этом сообщает PROZVEZD.

По данным источника, артистка отправилась в круиз не только отдыхать, но и работать. Вечерами она выступает перед зрителями, а днем гуляет и любуется достопримечательностями. Так, она побывала в Турции и в Египте, насладившись пирамидами. Кроме того, она погуляла по Стамбулу, вдохновившись архитектурой.

Фанаты написали звезде множество комплиментов и отметили, что она похорошела – стала стройнее и энергичнее. На сцене Марина тоже радовала своим видом. Как оказалось, она тесно общается с поклонниками, а одного из них даже пригласила на сцену. Хлебникова столкнулась с симпатичным мужчиной в лифте и узнала, что у него день рождения. Тогда она решила сделать ему сюрприз и пригласила на сцену спеть вместе с ней.

«Мечты должны сбываться», – высказалась исполнительница.

Оказалось, что у Марины довольно плотный график. Она с радостью соглашается выступать, чтобы продолжать радовать фанатов.

Ранее мы писали о том, что певец Александр Айвазов заявил, что исполнительница Марина Хлебникова находится в нормальной форме. Он прокомментировал состояние коллеги.

Кроме того, стало известно, почему певица Татьяна Овсиенко странно выглядела и еле двигалась на сцене в Краснодаре. Она оправдалась за скандал в беседе с журналистами.