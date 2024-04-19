«У меня проблемы»: Татьяна Овсиенко оправдалась за скандальное выступление в Краснодаре и свой вид

Певица Татьяна Овсиенко заявила, что изменилась внешне из-за проблем с позвоночником. Напомним, что после выступления артистки в Краснодаре, в СМИ появились слухи о ее плохом состоянии и даже алкогольной зависимости. Об этом сообщается в программе «Хватит слухов!» на Центральном телевидении.

Недавно Овсиенко появилась на сцене и вызвала разговоры в соцсетях. Поклонники с трудом узнали певицу и заметили, что она еле передвигалась, пошатываясь. Звезде пришлось объясниться. Она рассказала, что у нее есть давние проблемы со здоровьем, которые сказываются, в том числе и на внешности. Но она не обижается на появившееся домыслы.

«Ерунда! У меня проблемы с позвоночником, это давняя тема. Со спиной у меня плохо с 1989 года. По-моему, об этом не раз говорили. Просто нужно беречь себя, больше ходить в тренажерный зал. А я, бывает, лентяйка», — призналась певица.

При этом соседка знаменитости сообщила журналистам, что регулярно видит курьера, который приносит ей спиртные напитки. Продюсер Игорь Сандлер решил защитить артистку.

«Татьяна Овсиенко такой же человек, как и все. Ну, выпивала — с кем не бывает. Я сейчас кучу великих людей перечислю, всех их можно застать в хорошем настроении подшофе», – заявил он.

На самом деле у звезды множество концертов, только в прошлом году она выступала 200 раз. К примеру, на днях она уже уезжает в Нижний Новгород, а на все это нужно много сил. Также она не забыла обратиться к поклонникам из Краснодара.

«Спасибо, что вы у меня есть. Я вас никогда не подведу. Буду радовать своими выступлениями, душевными песнями», — поделилась она.

Ранее мы писали о том, как сейчас выглядит 57-летняя Татьяна Овсиенко. СМИ опубликовали свежие фото знаменитости.