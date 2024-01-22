«Уже не девочка, к сожалению»: коллега Хлебниковой раскрыл состояние певицы

Певец Александр Айвазов заявил, что исполнительница Марина Хлебникова находится в нормальной форме. Он прокомментировал ее здоровье в беседе с Пятым каналом.

Мужчина высказал поддержку исполнительнице Марине Хлебниковой, прокомментировав слухи о возможных проблемах со здоровьем. Айвазов, утверждая, что виделся с Хлебниковой в декабре 2023 года в рамках выступления на «Легендах «Ретро FM», подчеркнул, что певица находится вполне в нормальной форме. По словам певца, Хлебникова продолжает активно выступать, когда у нее есть такая возможность.

«Она в нормальной форме, просто уже не девочка, к сожалению», – подчеркнул Айвазов.

Артист признал, что у Хлебниковой, возможно, есть свои трудности, но он не в курсе подробностей. Однако он подчеркнул, что это его подруга, с которой он знаком с 1987 года, и она многому его научила в области вокала. Певец добавил, что Хлебникова - талантливая и умная артистка, чей путь в музыкальной индустрии был нестандартным, и она имеет право на свой выбор.