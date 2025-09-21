«Выступления двигали»: Лариса Долина была готова на все, лишь бы не видеть Овсянникову в гримерке

Российская певица Лариса Долина была крайне недовольна соседством с Марго Овсянниковой в гримерке на концерте, посвященном Дню города. Об этом сообщает telegram-канал «Свита короля».

По данным источника, исполнительница хита «Будь со мной» попросила организаторов сделать все, чтобы она не пересекалась со «звездой номер один», которую также называют протеже Филиппа Киркорова.

«Я не знаю, получилось ли у них. Но по их просьбе некоторые выступления двигали по времени», — передает инсайндер.

Лариса Долина не скрывает своего отношения к Маргарите Овсянниковой. Например, недавно она высмеяла дуэтную песню девушки и американского рэпера Lil Pump «Кукареку», которая успела завируситься в Сети.

Ранее мы писали, что Лариса Долина перестала сидеть на монодиетах и теперь следит за своей фигурой, придерживаясь принципов интервального голодания. Сайт «Страсти» взял комментарий у врача-диетолога и нутрициолога Кристины Пришвиной, чтобы узнать, насколько такой метод похудения эффективен и безопасен для здоровья.