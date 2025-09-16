Скачки веса, отеки на лице: почему Лариса Долина отказалась от кефирной диеты
Лариса Долина призналась, что уже давно не сидит на монодиетах, а шагнула далеко вперед — в сторону интервального голодания и персонализированного питания. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина заверила сайт «Страсти», что 70-летняя исполнительница хита «Погода в доме» на верном пути к здоровому телу и стройной фигуре.
Как пояснила специалист, нашумевшая кефирная диета Долиной, о которой все помнят, была для артистки не образом жизни, а скорее «пожарной» мерой — инструментом для быстрого, экстремального преображения к конкретному концерту или съемкам.
«При таком подходе, конечно, вес снижается, но ценой замедленного метаболизма, вымывания питательных веществ и последующего стремительного возврата веса. Организм, переживший такой стресс, потом копит про запас на случай новой голодовки»
Кристина Пришвина
Нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
И совсем другая история с интервальным голоданием. По словам нутрициолога, это не диета, а режим питания, где указано только когда должны быть приемы пищи. Самый популярный протокол — 16/8, где есть 8-часовое «окно» для приема всей пищи дня и 16 часов пищевого покоя. За время этого отдыха тело успевает не просто переработать поступившие калории, а запустить процессы восстановления: нормализуется чувствительность к инсулину, включается аутофагия (процесс очистки клеток от старого хлама), организм учится использовать в качестве топлива собственные жировые запасы, а не только глюкозу из очередного перекуса.
Но интервальное голодание не отменяет правил качественного питания. Это всего лишь расписание. Бессмысленно голодать 16 часов, а потом в свое 8-часовое окно закидывать в себя фаст-фуд, сладости и ультраобработанные продукты. Вы по-прежнему будете набирать вес и чувствовать себя плохо.
«И здесь мы подходим ко второму, самому главному открытию, которое для себя сделала Лариса Долина. Речь о питании, основанном на персональной переносимости. Мы все уникальны. То, что для одного — суперфуд, для другого — причина вздутия, отеков, усталости и вечного чувства заторможенности. Чаще всего речь идет не об аллергии в классическом ее понимании (с сыпью и отеком Квинке), а о скрытой пищевой непереносимости. Вы годами можете есть на завтрак овсянку на молоке с яблоком, чувствовать тяжесть и бороться с необъяснимыми +2 кг на весах к вечеру. А дело может быть в лактозе, глютене или конкретном типе фруктозы, который ваш организм перерабатывает с трудом. Для выявления таких скрытых агентов достаточно всего одного анализа»
Но можно пойти путем интуитивного исключения. Необходим пищевой дневник. Доктор Пришвина рекомендовала записывать не только что съели, но и как чувствуете себя через 1-2 часа после еды: уровень энергии, ясность ума, состояние кожи, отечность, настроение.
«Если вы заподозрили, что молочные продукты или глютен вам не друзья, попробуйте исключить их полностью на 3-4 недели. А потом вернуть одним днем и внимательно посмотреть на реакцию организма. Часто ответ бывает очевиден. Именно этот осознанный, вдумчивый подход — сочетание временного режима и персонально подобранного наполнения является золотым стандартом. Лариса Долина своим примером показывает прекрасную эволюцию: от борьбы с телом к диалогу с ним. Глядя на ее ранние фото, можно видеть резкие скачки веса, периодически отечность на лице. Сейчас она выглядит отдохнувшей и подтянутой, что еще раз доказывает смену тактики»
