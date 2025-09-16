Скачки веса, отеки на лице: почему Лариса Долина отказалась от кефирной диеты

Лариса Долина призналась, что уже давно не сидит на монодиетах, а шагнула далеко вперед — в сторону интервального голодания и персонализированного питания. Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ Кристина Пришвина заверила сайт «Страсти», что 70-летняя исполнительница хита «Погода в доме» на верном пути к здоровому телу и стройной фигуре.

Как пояснила специалист, нашумевшая кефирная диета Долиной, о которой все помнят, была для артистки не образом жизни, а скорее «пожарной» мерой — инструментом для быстрого, экстремального преображения к конкретному концерту или съемкам.