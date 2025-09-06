Лариса Долина высмеяла дуэтную песню Марго Овсянниковой и американского рэпера.

Народная артистка России познакомилась с творчеством фаворитки Филиппа Киркорова в программе «Шоу Воли», где ей пришлось выступить в качестве музыкального эксперта и оценить треки молодых артистов наших артистов, включая Люсю Чеботину, Эльдара Джарахова и других.

Благодаря этой рубрике Лариса Александровна впервые услышала трек Марго Овсянниковой и рэпера Lil Pump «Кукареку», которая уже успела стать вирусной в Сети. Однако Долина едва сдерживала смех, слушая этот дуэт. После чего она раскритиковала композицию.

«Можно послушать что-то другое в ее исполнении без кукареку?» — уточнила она у Павла Воли. Но телеведущий ответил, что пока только это.

Напомним, что Марго в середине июня записала трек вместе с рэпером, который выступил в Москве. По словам девушки, ее с зарубежным артистом связывают исключительно рабочие отношения.

