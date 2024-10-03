«Выступление может быть предпоследним»: Ургант анонсировал тур с Познером по Испании

Иван Ургант анонсировал тур с Владимиром Познером по Испании, назвав его «предпоследним». Телеведущий поделился творческими планами в личном блоге.

Ургант и Познер отправляются в новый гастрольный тур. На этот раз знаменитости выступят в городах Испании: в Барселоне, Аликанте и Марбелье.

«Дорогие зрители! Продолжается наше мемориальное турне с Владимиром Познером по городам западной и юго-западной Европы. Ждем вас, помните, любое наше выступление может быть предпоследним», — обратился Иван к поклонникам.

Ранее Иван Ургант после отмены на ТВ выпустил книгу с пустыми страницами. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что актриса Агата Муцениеце назвала суд с Павлом Прилучным за детей «полным адом». 2 октября Павел и Агата встретились на заседании, которое длилось 5 часов.