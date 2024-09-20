Иван Ургант после отмены на ТВ выпустил книгу с пустыми страницами

Шоумен Иван Ургант после отмены на российском телевидении придумывает все новые способы напомнить о себе. Он объявил, что выпустил книгу под названием «Припухлые железы жизни» с пустыми страницами.

Несмотря на отсутствие текста, Иван заверил своих поклонников, что книга все равно получилась захватывающей.

«Начинаешь листать — и захватывает: начинаешь читать, вспоминать, как ты все это писал, как все это придумывал», - с иронией отметил Иван в ходе презентации книги в одном из магазинов Петербурга.

Он также поинтересовался у своих поклонников, много ли у них знакомых, которые написали в своей жизни хотя бы один блокнот.

Книга Урганта «Припухлые железы жизни» состоит из 176 страниц. Название отсылает к стихотворению Осипа Мандельштама «Ленинград». На обложке изображен Сфинкс.

Все вырученные от продажи средства Ургант пообещал передать на благотворительные цели.

Ранее экс-солист группы «Агата Кристи» Глеб Самойлов после скандального выступления в Красноярске отправился на гастроли в Казахстан. Артист вышел на одну сцену с шоуменом Иваном Ургантом, который был ведущим мероприятия.