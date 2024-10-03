Актриса Агата Муцениеце назвала суд с Павлом Прилучным за детей «полным адом». Знаменитость прокомментировала разбирательства с экс-супругом в личном блоге.

2 октября Павел и Агата встретились на заседании, которое длилось 5 часов. Экс-возлюбленные решали, с кем останутся сын и дочь. По словам актрисы, она вышла из суда «без сил» и считает происходящее «полным адом». Агата убеждена, что Павел действует жестоко и не учитывает интересы детей.

«Я вчера ушла из зала суда абсолютно без сил, все, что происходит — это полный ад! Я не желаю ни одной матери испытать того, что испытала вчера я! Мне очень жаль, что мой сын должен пройти этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе. Жестокость, с которой решает это все вторая сторона подчеркивает, что никакие интересы ребенка не учитываются вообще!» — высказалась знаменитость.

Актриса не унывает и верит, что победит в борьбе за детей. Также она выразила поддержку «всем матерям нашей страны».

Ранее мы писали, что Павел Прилучный подготовил компромат на Муцениеце. Подробности читайте в этой новости.