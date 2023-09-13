Высмеивала внешность и фамилию: известная актриса рассказала об издевках Гурченко

Лариса Гузеева вспомнила, как над ней издевалась Людмила Гурченко во время съемок. Об этом сообщает издание Teleprogramma.pro.

Гузеева запомнилась зрителям благодаря культовой роли в «Жестоком романсе». Как выяснилось, Гурченко тоже снималась в этом проекте, однако режиссер вырезал сцены с ее участием. По словам Гузеевой, более опытная коллега была совсем не дружелюбна по отношению к ней. Телеведущая сообщила, что Гурченко нередко высмеивала ее фамилию и издевалась над внешностью. Актриса считала, что с фамилией Ларисы можно сниматься только на «Узбекфильме».

Несмотря на жестокое обращение, Гузеева не могла противостоять коллеге из-за страха перед ней. «Я не имела права голоса. Она моему гримеру как-то сказала, что у меня мало русскости, поэтому мне надо убрать брови. И гример перекрасила мои черные соболиные брови в рыжий цвет», — поделилась воспоминаниями артистка.

Гузеева добавила, что благодарна Гурченко за опыт, после которого она стала сильнее.

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