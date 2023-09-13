Группа «Самоцветы» впервые исполнила хит Шатунова, подаренный им перед смертью

Группа «Самоцветы» впервые исполнила хит Юрия Шатунова, подаренный им перед смертью. Об этом сообщает Пятый канал.

По информации источника, в Ульяновске группа «Самоцветы» впервые исполнила хит «Седая ночь». Как выяснилось, незадолго до смерти Шатунов подарил коллективу свою популярную песню.

Солист «Самоцветов» признался, что их группа находилась в хороших отношениях с Юрием. Вот почему артист решил сделать им такой подарок. «Я надеюсь, что сейчас, глядя на нас, он с удовольствием увидит вашу реакцию на эту песню», — обратился артист к зрителям.

Напомним, что «Седая ночь», «Белые розы» и «Детство» — самые известные композиции Шатунова. Автором подаренной песни «Самоцветам» стал Сергей Кузнецов. Основатель и первый руководитель группы «Ласковый май» умер в ноябре 2022 года.

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