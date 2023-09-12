64-летняя телеведущая Лариса Гузеева вернулась из Германии в Россию. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Начало осени 2023 года артистка провела в Германии. Гузеева посетила те места, в которых раньше жила с мамой. Спустя время знаменитость вернулась в Москву ради съемок шоу «Давай поженимся!». Как оказалось, артистку уже заждались в обновленной студии, поэтому за ней прислали машину.

К слову, на съемки Гузеева отправилась не одна, а в компании своей собаки. «Жужечка, нехорошо заставлять себя ждать. Мы же приличные люди», — обратилась артистка к любимице.

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