«Высматриваю блондинок»: сын Дубцовой ищет девушку после расставания с Худяковой

Сын Ирины Дубцовой после расставания с Тоней Худяковой ищет новую девушку. Артем Черницын заговорил о личной жизни в соцсети.

Сын Дубцовой продолжительное время состоял в отношениях с Худяковой. В Сети даже поговаривали об их помолвке. Однако внезапно из профиля молодых людей исчезли совместные фото, а инсайдеры сообщили о расставании из-за сильной ссоры. Судя по всему, Артем отошел от разрыва: молодой человек объявил о поиске новой возлюбленной.

Артем опубликовал фото, которое подписал: «Высматриваю блондинок». Подписчики поинтересовались, почему сына Дубцовой интересуют только светловолосые девушки. К слову, ответ не заставил себя ждать.

«Конкретно сегодня был рейд на блондинок! Брюнеток тоже люблю», — пояснил он.

Ранее сын Дубцовой вышел в свет с блогершей Анной Ру после расставания с Худяковой. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что певец Тимур Родригез развелся с женой, пока та была с детьми за границей.