Певец Тимур Родригез развелся с женой, пока та была с детьми за границей. Об этом сообщает StarHit.

В марте 2025 года Тимур подал заявление о расторжении брака с Анной Девочкиной. Артисту и его экс-возлюбленной дали 3 недели на примирение, а 24 апреля официально развели.

По информации источника, ни Анна, ни ее представители не появились на бракоразводном процессе. Уже больше двух месяцев она вместе с детьми путешествует по Европе, а на данный момент находится в Африке. Существует вероятность, что Девочкина даже не подозревает, что официально разведена.

Напомним, певец был с Анной больше 16 лет. За это время у них родились сыновья Мигель и Даниэль. Тимур не уклоняется от отцовских обязанностей и помогает детям финансово.

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