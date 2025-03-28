Быстро нашел замену? Сын Ирины Дубцовой вышел в свет с новой спутницей после расставания с Худяковой

19-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем вышел в свет с новой девушкой. Пока неизвестно, какие их связывают отношения, но журналисты выяснили, что сопровождала на светском мероприятии молодого человека блогерша Анна Ру.

Совсем недавно в СМИ распространилась новость, что Артем расстался со своей возлюбленной Тоней Худяковой. Источник из окружения пары делился, что они оказались слишком разными, поэтому приняли решение тихо разойтись. Ни Тоня, ни Артем эту информацию никак не прокомментировали, но все совместные фото из Сети удалили.

Как сообщает StarHit, 27 марта сын Дубцовой впервые появился на публике после слухов. Причем не один, а с мамой и таинственной блондинкой. Ирина позже пояснила, что это блогер Анна Ру, но комментировать их отношения не захотела.

«Это не загадочная незнакомка, а известный блогер Анна Ру. Найдите и спросите обо всем их самих. Сын взрослый, может сам ответить на ваши вопросы», - заявила артистка.

Ранее Ирина Дубцова проговорилась, что она почти замужем.