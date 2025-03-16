Вышел посмертный альбом Юлии Началовой в шестую годовщину ее ухода из жизни

В годовщину смерти Юлии Началовой вышел ее посмертный альбом.

Певица ушла из жизни 16 марта 2019, когда ей было 38 лет. О памятной дате напомнила мать Началовой, которая опубликовала в личном блоге снимок улыбающейся дочери и отметила, что прошло уже шесть лет после трагедии.

Кроме того, в день годовщины смерти Началовой вышел неизданный при жизни альбом «Вера», который стал воплощением ее мечты и отражением души. Об этом заявил лейбл, выпустивший сборник песен Юлии. Альбом состоит из 14 песен, а над треком «Жди меня» работал американский композитор и двукратный обладатель премии «Грэмми» Уолтер Афанасьефф.

«Музыка Юлии всегда была наполнена искренностью и светом, а её голос – нежный, проникновенный, полный любви – оставлял в сердцах слушателей неизгладимый след. "Вера" – это больше, чем просто сборник песен, это ее исповедь, ее откровение, ее музыка, пропитанная эмоциями, которые она хотела передать миру», — приводит слова издание The Voice, ссылаясь на лейбл.

Кроме того, над альбомом работал и отец Юлии Началовой, который создал песню «Буду рядом».

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