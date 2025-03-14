«Закатила скандал из-за пустяка»: дочь Юлии Началовой раскритиковала молодых звезд

Вера Алдонина, дочь покойной певицы Юлии Началовой, с детства общалась с представителями российского шоу-бизнеса, поэтому знакома не понаслышке с внутренней кухней нашей эстрады. В разговоре с сайтом «Страсти» наследница звезды рассказала, кто ей нравится из современных звезд.

Она пояснила, что столкнулась с неподобающим поведением одной современной исполнительницы. Поэтому Вера отдает предпочтение артистам «старой» школы.

«Однажды мы стали свидетелями того, как одна из ныне известных молодых исполнительниц закатила скандал из-за пустяка. Для меня это был пример недопустимого поведения», — рассказала дочь Юлии Началовой.

Вера отметила, что к достойным артистам может отнести Александра Панайотова, Зару, Дмитрия Билана и, конечно же, свою крестную — Ларису Долину.

Наследница артистки поддерживает связь с крестной и общается в случае чего к ней за мудрым советом. Правда, им не удается часто видеться из-за слишком загруженных графиков.

Подробное интервью с Верой, в котором она рассказала, как пережила потерю мамы, планах на будущее и подготовке последнего альбома Юлии Началовой читайте здесь.