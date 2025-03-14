«Совсем неосознанный возраст»: дочь Юлии Началовой вспомнила, как впервые вышла на сцену с мамой

В марте 2019 года на пике своей карьеры ушла из жизни певица Юлия Началова. У артистки осталась единственная дочь Вера Алдонина, которая решила продолжить дело матери. Наследница исполнительницы учится в театральном и параллельно поет. В разговоре с сайтом «Страсти» Вера вспомнила, как впервые вышла на сцену со звездной родительницей.

Многие считали, что Вера впервые появилась с мамой на сцене, когда ей было шесть лет. Тогда Юлия и ее дочь исполнили композицию «Колыбельная». Но, оказывается, будучи годовалой малышкой, Вера уже выступала перед публикой.

«На самом деле, впервые на сцене вместе с мамой я оказалась, когда мне был всего лишь год. Но, конечно, это совсем неосознанный возраст. В три года я уже выступила с ней на „Субботнем вечере“. И, конечно, как тогда, так и сейчас я волнуюсь при выходе на сцену, но стараюсь преодолевать этот страх. Полученный от выступления позитив компенсирует любые переживания», — пояснила дочь артистки.

Подробное интервью с Верой, в котором она рассказала, как пережила потерю мамы, планах на будущее и подготовке последнего альбома Юлии Началовой читайте здесь.