Опубликовано 02 сентября 2025, 15:561 мин.
Выручка школы фигурного катания Петра Чернышева выросла на 150 млн
© Starface.ru
Выручка школы фигурного катания Петра Чернышева выросла на 150 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.
По информации источника, чистая прибыль ООО «Школа Петра Чернышева» достигла отметки в 21 миллион рублей. В прошлом отчетном периоде она была в 7 раз ниже.
Вместе с этим школа увеличила выручку, она составляет 266 миллионов.
Помимо школы, Чернышев получает дополнительный заработок от участия в ледовых шоу.
