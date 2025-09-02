Выручка школы фигурного катания Петра Чернышева выросла на 150 млн

Выручка школы фигурного катания Петра Чернышева выросла на 150 миллионов. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, чистая прибыль ООО «Школа Петра Чернышева» достигла отметки в 21 миллион рублей. В прошлом отчетном периоде она была в 7 раз ниже.

Вместе с этим школа увеличила выручку, она составляет 266 миллионов.

Помимо школы, Чернышев получает дополнительный заработок от участия в ледовых шоу.

