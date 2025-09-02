«Мама любуется с небес»: дочь Анастасии Заворотнюк стала первоклассницей

Дочь Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева Мила пошла в первый класс. Кадры со школьной линейки показала в социальных сетях ее старшая сестра Анна Заворотнюк.

На снимке старшая дочь звезды «Моей прекрасной няня» обнимает младшую сестренку.

«Милочка пошла в первый класс! Как быстро летит время! Пусть ее школьный путь будет светлым, радостным и полным открытий!», — написала блогер.

В комментариях под постом Заворотнюк пишут, что шестилетняя Мила похожа на маму, несмотря на совершенно другой типаж внешности.

«Мама любуется с небес», «Какая Мила уже взрослая», «Чудесная девочка, похожа и на маму, и на папу», «Как жаль, что мама не видит этого…»; «Красавица, папина радость», — отметили пользователи Сети.

Анастасия Заворотнюк была трижды замужем. С первым супругом, бизнесменом Олафом Шварцкопфом, она прожила около года. Во втором браке с владельцем московского автосалона Дмитрием Стрюковым родилось двое детей — Анна и Майкл. В 2008 году избранником артистки стал фигурист Петр Чернышев, с которым она прожила до самой смерти. Ему Заворотнюк в 2018 году родила дочь Милу.

Напомним, в 2019 году у актрисы диагностировали агрессивную форму опухоли головного мозга — глиобластому. На протяжении пяти лет знаменитость боролась с болезнью, но в последние несколько месяцев ее состояние резко ухудшилось. 29 мая заслуженная артистка России ушла из жизни.

