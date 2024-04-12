Выручка киностудии звезды «Универа» составила почти 10 млн рублей

Выручка киностудии актера Виталия Гогунского составила почти 10 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, артист зарегистрировал ООО «Вит» в 2013 году. Компания занимает производством кинофильмов и телевизионных программ. Соучредителем бизнеса выступает мать звезды «Универа», Татьяна Гогунская.

Исходя из бухгалтерской отчетности, за минувший год компания принесла знаменитости 1,8 млн рублей при выручке в 9,5 млн. Примечательно, что в конце 2023-го актер переписал компанию на мать.

Напомним, Виталий Гогунский прославился благодаря роли Кузи в сериале «Универ». Актер был женат дважды. В 2013 году он женился на Анне Жюсталь. В 2015-м пара рассталась. В 2017-м артист официально узаконил свои отношения с моделью Ириной Маирко. В их отношениях родилась дочь Милана в 2010 году. В 2019-м актер и модель развелись.

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