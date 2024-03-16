«Красивая, да?»: звезда «Универа» о романе с 30-летней актрисой

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ», опроверг слухи о романе с актрисой Екатериной Григоренко. В своем Telegram-канале Гогунский заявил, что их с Григоренко связывают только дружеские отношения.

Недавно артисты появились вместе на премьере нового сезона сериала «Беспринципные», после чего фанаты стали воспринимать их как пару. Виталий Гогунский пояснил, что пришел на мероприятие по просьбе своей подруги.

«Я согласен, девушка очень красивая. Но это моя большая подруга, с которой мы очень долго общаемся. Красивая, да?» – прокомментировал актер.

В конце Гогунский добавил, что вся эксклюзивная информация о нем и его жизни будет исключительно в его соцсетях.

Напомним, у Виталия уже было две супруги. Впервые мужчина повел под венец Анну Жюсталь, но через два года они развелись. Спустя некоторое время актер влюбился в модель Ирину Маирко, которая подарила ему дочь Милану. Однако и этот брак вскоре распался.

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