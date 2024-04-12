Семенович рассказала, с кем дружит в российском шоу-бизнесе

Певица Анна Семенович поддерживает отношения со многими коллегами по шоу-бизнесу. Экс-солистка группы «Блестящие» заявила, что верит в женскую дружбу.

46-летняя артистка призналась, что считает своими подругами певицу Славу (Анастасию Сланевскую) и Юлию Савичеву.

«Я со многими дружу артистами моего поколения. И это классно», — приводит слова звезды NEWS.ru.

Анна Семенович прославилась после участия в группе «Блестящие». Она выступала в коллективе с певицами Жанной Фриске, Юлией Ковальчук и Ксенией Новиковой. В 2008 году певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Ранее певица призналась, что похудела к весне на шесть килограммов. При этом артистка не собирается останавливаться на достигнутом.

Также мы писали об отношении Семенович к расставаниям. Она заявила, что никогда не считала их вселенской трагедией.