Выручка кинокомпании Алексея Учителя выросла на 172 миллиона рублей

Выручка кинокомпании Алексея Учителя выросла до 394 миллионов рублей. Подробности приводит Telegram-канал «Звездач».

Финансовые показатели компании режиссера Алексея Учителя за последний год заметно улучшились. Еще в 2023 году ООО «ТПО "РОК"» отчиталось о выручке в 222 миллиона рублей и убытке в размере 21 миллиона.

Однако 2024-й стал переломным для студии. По данным отчетности, выручка выросла сразу на 172 миллиона и достигла рекордных 394 миллионов рублей.

Прибыль при этом впервые за последние годы вышла в плюс и составила 2,1 миллиона.

Таким образом, кинокомпания Учителя показала уверенный рост и сумела преодолеть негативные финансовые показатели прошлого года.

