Ваня Дмитриенко признался, что против поцелуев Анны Пересильд с другими парнями

19-летний певец Ваня Дмитриенко признался, что против поцелуев своей девушки с другими парнями. Имя возлюбленной при этом он не называл, но поклонники поняли, что речь идет о 16-летней Анне Пересильд.

Артист снял тренд о том, насколько сильно разозлится, если девушка сделает что-либо с другим парнем. Действия требовалось оценить по шкале от 1 до 10.

Так, ношение вещей друг друга он поставил на пятое место, секретное рукопожатие – на восьмое. На третьем оказались ежедневные переписки – певец заявил, что «это проблема», если девушка отвернется на другую сторону кровати, чтобы ответить на сообщение парня «Доброе утро».

Дмитриенко против, если возлюбленная будет спать с другом в одной кровати и целоваться. При этом он допускает съемки тиктоков с другими парнями.

Пересильд в комментариях ответила возлюбленному на это: «Иван, ну это топовый контент, а главное полезный».

Дмитриенко отреагировал словами: «Я рад, что вы называете его полезным, Анна».

