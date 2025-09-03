Киностудия режиссера Алексея Учителя заработала 640 млн рублей. Об этом стало известно «Страстям» из открытых источников.

Режиссер Алексей Учитель еще в 1991 году открыл ООО «ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ „РОК“». Он является руководителем организации и учредителем, ему принадлежит 51% компании.

Известно, что «РОК» занимается производством художественных и документальных фильмов — за годы существования студия выпустила такие картины, как «Майор», «Дурак», «Матильда» и «Летучий корабль».

Согласно открытым данным, за 2024 год ООО «ТПО „РОК“» заработало 640 миллионов рублей. Чистая прибыль организации составила 2,1 миллиона рублей. Годом ранее компания при доходе 408 миллионов рублей ушла в минус по прибыли на 21 миллион рублей.

