Выручка кинокомпании актера Данилы Козловского упала на 200 млн

Выручка кинокомпании актера Данилы Козловского упала на сумму, превышающую 200 млн. Об этом сообщает Telegram-канал Звездач.

По информации источника, на актера оформлена фирма, у которой за 2024 год произошло резкое падение финансовых показателей. Ее выручка сократилась с 213 млн до 3,9, а прибыль впервые за годы существования ушла в минус на 4,2 млн. Хотя раньше доходы составляли 7,4 млн.

Сам Козловский не комментировал проблему с бизнесом.

Напомним, весной 2025 года Данила впервые выступил в Москве со спектаклем после отмены. До московских зрителей постановку увидели Алла Пугачева и другие звезды, уехавшие из РФ.

Ранее Ксения Собчак рассказала о покровителях Козловского, вернувших его на сцену. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что жена Евгения Петросяна прокомментировала новости о долгах мужа перед ФНС.