«Битва покровителей?»: Собчак рассказала, как Козловский смог вернуться на сцену после отмены

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на возвращение актера Данилы Козловского на сцену спустя три года. Она отметила, что рада за него, хоть и понимает — ему помогли покровители.

Выступление Данилы в Москве запланировано на 3 мая. Он выйдет перед зрителями с моноспектаклем «Фрэнк». Причем до этого он показывал постановку за границей и виделся со звездами-эмигрантами Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным*(признан иноагентом на территории РФ).

«Данила Козловский впервые за три года выступит с концертом в России. Его отменяли, но, куда надо позвонили, получилось договориться и проблем ему устраивать больше не будут», - заявила Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».

По мнению журналистки, возвращение Козловского несправедливо по отношению к Ивану Урганту, который уже несколько лет не может пробиться обратно на экраны. Ксения предполагает, что у него оказались более слабые покровители.

«Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей? За Урганта тоже просили, но не получилось вернуть его в публичное поле, в эфир. А покровитель(-ница) Козловского в итоге переломил(а) ситуацию. Данилу разбанили», - сообщила телеведущая.

Ранее Данила Козловский заявил, что бесплатно покажет спектакль в Москве.