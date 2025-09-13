«Выросли без гаджетов»: Полина Максимова объяснила, почему считает поколение 90-х особенным

Полина Максимова вспомнила о своем беззаботном детстве. Подробности приводит Пятый канал.

Актриса вспомнила о детстве и рассказала влиянии технологий на жизнь современных детей. На премьере сериала «Лихие. Глава 2» артистка отметила, что считает свое поколение наиболее счастливым.

По словам Максимовой, люди, выросшие в 1990-х, получили уникальный опыт, так как они провели детство без смартфонов и планшетов, что сделало их годы беззаботными и насыщенными живыми впечатлениями.

«Вообще мы счастливое поколение. Я считаю, что мое поколение самое счастливое, потому что мы выросли без гаджетов. Мы последние дети поколения с 30 до 40 лет, кто вырос без гаджетов», — сказала актриса.

Она также вспомнила, как постепенно в быт стали входить новые технологии, однако признается, что тогда это не сильно повлияло на ее жизнь.

«При мне появлялись "Денди2, Sega, компьютеры эти огромные, мобильные, пейджеры. Это все как бы мимо нас шло», — добавила Максимова.

Ранее мы писали о том, что звезда сериала «Кухня» Мария Горбань открыла бутик одежды в центре Москвы.

Также сообщалось, что Алена Водонаева рассказала о своем преображении.