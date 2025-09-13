«Я довела лицо до идеала»: Алена Водонаева рассказала о своем преображении

Алена Водонаева рассказала о своем преображении.

43-летняя телеведущая поделилась секретом, благодаря которому ее внешность заметно изменилась. По словам Водонаевой, для этого ей пришлось около двух лет терпеть неудобства.

Алена призналась, что тщательно следит за собой, контролируя питание и избегая вредных привычек. Также она отказывается от некоторых бьюти-трендов. Алена считает, что на ее внешность повлияла коррекция прикуса.

«Как сильно у меня изменилось лицо! Еще сильнее стали выделяться скулы, изменилась форма подбородка. Я довела лицо до идеала. Два с половиной года я носила капы. Моя установка виниров не была простой, потому что тупо и глупо делать их на свои зубы — это выброс денег на ветер», — рассказала блогерша.

Алена не стала скрывать, что стеснялась своего внешнего вида: носила капы с «обманкой» и старалась не показываться на публике без них. Несмотря на дискомфорт, результат ее полностью устроил.

Кроме того, блогерша высказалась о популярных косметологических процедурах. Она раскритиковала использование филлеров.

«В последнее время бум в России и в мире на филлеры, которые уродуют лицо. Если смотреть на шоу-бизнес – вообще мрак... Вся эта отечность, филлеры, бугры, неровности – лицо выглядит пожеванным башмаком. Не верьте, что нитями и филлерами можно изменить овал лица», — заявила звезда.

При этом Водонаева уточнила, что не против пластической хирургии в целом, если есть реальные показания. Оказалось, что она сама планирует обратиться к пластическому хирургу.

