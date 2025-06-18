Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань открыла бутик одежды в центре Москвы

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань открыла магазин одежды в центре Москвы, сообщает ОК!

Бренд одежды актрисы успешно существует c 2020 года, однако открыть бутик под этим именем она решилась только сейчас.

Поздравить Марию с открытием пришли ее коллеги. Мероприятие по случаю запуска торговой точки посетили Максим Лагашкин, Екатерина Волкова, Полина Максимова, Наташа Королева и Тарзан, Александр Головин, Лиза Моряк и другие.

Ранее сообщалось, что экранная жена Дмитрия Нагиева из сериала «Кухня» подарила своему реальному супругу, кинооператору Кириллу Зоткину, поддержанный автомобиль Porsche 911 Carrera 4S стоимостью примерно 7 миллионов рублей. Как при этом отмечает автоэксперт Мария Посеницкая, новая машина данной марки стоит около 20 миллионов рублей.

Горбань и Зоткин поженились в 2021 году. В том же году у них родился сын Нилан. У Марии уже есть дочь от предыдущего брака Стефания.

Ранее мы писали о том, как Мария Горбань вместе с супругом покинули Россию и отправились на Мальдивы.