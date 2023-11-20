«Вырезали желчный пузырь»: худеющая Катина перенесла операцию

Певица Лена Катина сообщила, что ей удалили желчный пузырь после голодных обмороков. Об этом стало известно из эфира шоу «Звезды сошлись».

Катина стала солисткой группы «Тату», когда ей было всего 14 лет. По воспоминаниям певицы, она находилась в хорошей форме, однако у продюсера было другое мнение. Иван Шаповалов назвал ее «слишком пухленькой» и заставил худеть. Чтобы быстро избавиться от лишнего веса, Лена отказалась от еды и стала есть одни овощи. Это привело к тому, что она начала падать в голодные обмороки. За 3 месяца артистка похудела на 10 кг. После этого у нее начались проблемы со здоровьем.

«В 20 лет обнаружили камень в желчном пузыре. Он мне закрыл проток. Меня увезли с коликами, вырезали желчный пузырь вместе с камнем», — высказалась знаменитость.

Перенеся операцию, Катина поняла, что не стоит гнаться за цифрами на весах. Главное — собственные ощущения и хорошее самочувствие.

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