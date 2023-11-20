Певица Наталья Подольская назвала мать Владимира Преснякова лучшей свекровью. Об этом сообщает издание The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

19 ноября 2023 года Елена Проклова отметила 77-летие. В честь этого события Подольская трогательно обратилась к свекрови. В личном блоге она поделилась фотографиями артистки и призналась, что у них прекрасные отношения: Наталья считает Проклову второй мамой.

«День рождения у лучшей свекрови на свете, у нашей мамочки Лены! Эта женщина — самый большой оптимист, которого я знаю», — высказалась супруга Владимира.

Ранее певица Наталья Подольская призналась, что ей было больно на съемках в постельной сцене. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что телеведущая Елена Малышева заявила о тяжелой болезни. Знаменитость обмолвилась, что «разум потихоньку слабеет».