«Очень слаба»: Лена Катина с трудом переносит последствия второй беременности

Певица Лена Катина плохо себя чувствует после вторых родов, об этом сообщает портал «7Дней.ru».

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина в июле 2023 года родила сына. Этот ребенок стал вторым для певицы. Своего первенца она родила в мае 2015. Впрочем, счастливой Катина была не долго. По словам ее представителя Евгении, звезда так и не восстановилась после недавней беременности.

«Лене тяжело дались ее вторые роды. Несмотря на то, что прошло уже почти три месяца, она неважно себя чувствует. Ей нужно время, чтобы поправиться и окрепнуть. Пока она очень слаба», — рассказала пиар-директор певицы.

Отметим, что накануне Катина отметила свой день рождения. Артистка отказалась от пышного праздника и вместо этого провела день в кругу самых близких.

Напомним, Лена Катина в июне 2022 года вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. В интервью исполнительница признавалась, что познакомилась с будущим супругом на работе: она была приглашена на его день рождения для выступления.

Ранее мы писали о том, что муж Лены Катиной разругался с ее ребенком от первого брака на глазах у всех. Впрочем, их ссора быстро закончилась примирением.