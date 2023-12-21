Выплатившая долги блогер Лерчек вновь должна налоговой

В начале декабря блогер Лерчек и ее муж выплатили 311 млн рублей налоговой. Но звездная чета вновь оказалась должна ФНС.

По данным Telegram-канала «Светский хроник», долг Валерии Чекалиной (настоящее имя блогера) на данный момент достиг 4 млн рублей. Издание предполагает, что такая сумма накопилась из-за неуплаченных до 1 декабря имущественных налогов, а также отчислений с ИП.

Напомним, на девушку было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. Столичный Следственный комитет пояснил, что на протяжении двух лет Лерчек не переходила с упрощенной на общую систему налогообложения. Хотя она обязана была это сделать, так как на одних фитнес-курсах зарабатывала около 150 миллионов рублей.

Блогер, по последним данным, погасила текущую задолженность. После этого следователи сняли с четы Чекалиных судебный запрет на использование социальных сетей.