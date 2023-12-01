Блогер Лерчек снова сможет зарабатывать в соцсетях после снятия «судебного бана»

Следователи сняли судебный запрет на использование социальных сетей с четы Чекалиных. Блогеры погасили все долги перед налоговой в размере 311 млн рублей.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, в скором времени Лерчек и ее муж, скорее всего, снова возобновят деятельность в социальных сетях.

Последний раз блогеры выходили на связь и общались со своей аудиторией в марте текущего года. Весной в отношении Артема и Валерии было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в 311 миллионов рублей и отмывании денег. Теперь пара полностью погасила все свои долги.

Напомним, на девушку было возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму в 300 миллионов рублей. Столичный Следственный комитет отметил, что на протяжении двух лет Лерчек не переходила с упрощенной на общую систему налогообложения. Хотя она обязана была это сделать, так как на одних фитнес-курсах зарабатывала около 150 миллионов рублей.