Три года тюрьмы и долг в 300 миллионов: в доме известного блогера Лерчек проходит обыск

Валерия Чекалина, больше известная под псевдонимом Лерчек, является одним из самых популярных блогеров России. Каждый день она демонстрирует в социальных сетях роскошную жизнь и продает подписчикам фитнес-курсы. Однако теперь ею заинтересовались правоохранительные органы, и есть вероятность, что новые фотографии в ее блоге могут появиться еще не скоро.

По информации Телеграм-канала «Mash», сегодня в доме Валерии и ее мужа Артема Чекалина проходит обыск. Дело в том, что на девушку возбуждено уголовное дело из-за неуплаты налогов на сумму 300 миллионов рублей. Столичный Следственный комитет отметил, что на протяжении двух лет Лерчек не переходила с упрощенной на общую систему налогообложения. Хотя она обязана была это сделать, так как на одних фитнес-курсах зарабатывала около 150 миллионов рублей.

Сообщается, что уклоняться от закона блогеру помогали близкие люди, но долго обманывать государство у них не вышло. На данный момент известно, что правоохранители завели на Лерчек уголовное дело. Ей грозит до трех лет тюремного заключения.

К слову, Чекалина никогда не стеснялась показывать на весь мир свой достаток. Также она никогда не скрывала, сколько стоят ее покупки и роскошный отдых за границей. Так, известно, что за отпуск на Мальдивах прошлой осенью Лерчек отдала 12 миллионов рублей. А это намного больше затрат других звезд шоу-бизнеса.

Ранее стало известно, что Гарику Харламову грозит суд и выплата в 550 тысяч рублей из-за сети закусочных Hot Dog Bulldog.