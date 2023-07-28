Выпавшего из окна Николая Ефремова переводят из реанимации: что известно о состоянии актера

31-летнему сыну Михаила Ефремова с каждым днем становится только лучше. На данный момент актера перевели из реанимации в травматологическое отделение. Об этом сообщает Пятый канал.

Некоторое время назад медики говорили, что Николай находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, 30 июня российский актер Николай Ефремов выпал из окна своей квартиры с третьего этажа. Затем его экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали звездному наследнику перелом костей таза, бедра и локтя.

Еще совсем недавно Ефремов отказывался принимать необходимые препараты и грубил сотрудникам больницы. По словам медиков, такое состояние мог вызвать синдром отмены.

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