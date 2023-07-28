«Лечил жену почти 10 лет»: раскрыта правда о самоубийстве 37-летней супруги Жеки

Совершившая самоубийство 37-летняя жена шансонье Евгения Григорьева (Жеки) Елизавета на протяжении 10-ти лет страдала от серьезного психического расстройства. Об этом рассказал изданию StarHit один из друзей семьи.

Как утверждает источник СМИ, артист долгое время скрывал болезнь супруги. Многие считали, что она боролась с раком, но на самом деле ее недуг заключался совершенно в другом. Знакомый певца сообщил, что было немало свидетелей странного поведения женщины, но, как правило, все относились к ее выходкам с пониманием. Сам же Евгений не оставлял попыток помочь любимой, но все было безуспешно – пропадая ненадолго, приступы вновь возвращались.

«Он лечил жену почти 10 лет как мог — показывал разным специалистам, в клиники клал, старался уделять максимум внимания, окружал заботой. <…> Такого финала, конечно, никто не ожидал», - цитирует слова информатора издание.

Напомним, что самоубийство Елизавета совершила 21 июля, а вскоре после этого состоялось прощание, которое посетили близкие друзья семьи. Также на церемонии присутствовала и дочь умершей, которая, по некоторым данным, была свидетельницей ухода из жизни матери. Тело жены шансонье было принято решение кремировать.

Ранее Евгений Григорьев впервые прокомментировал смерть жены.