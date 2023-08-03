Снова выйдет на лед: Костомаров и Домнина готовятся к большим переменам в жизни

Супруга фигуриста Романа Костомарова спортсменка Оксана Домнина приняла решение вернуться в шоу Ильи Авербуха. Семь месяцев назад женщина вынуждена была бросить работу, чтобы следить за мужем.

Напомним, что когда Роман попал в больницу, то его супруга тоже покинула шоу мужа Лизы Арзамасовой. Недавно Авербух заявил, что Домнина возвращается в проект.

Что касается Романа Костомарова, то он пока не готов выйти обратно на лед. В Telegram-канале Ильи Авербуха появился анонс предстоящего шоу. Согласно информации на один лед с Оксаной Домниной выйдут Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина и другие звездные коллеги.

Также в программе примут участие Максим Шабалин, действующие спортсмены – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие.

«Мы ждем абсолютно всех», – написал Илья Авербух.

Ранее психолог раскрыл причину изменившейся внешности Оксаны Домниной. 38-летняя жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина могла резко постареть на фоне переживаний за близкого человека. Такую точку зрения высказал семейный психолог Сергей Ланг.

Еще стали известны подробности новой операции, которая предстоит Роману Костомарову. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что фигуристу Роману Костомарову предстоит операция по протезированию рук.