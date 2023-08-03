Появились подробности новой операции, которая предстоит Роману Костомарову

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что фигуристу Роману Костомарову предстоит операция по протезированию рук. Его слова цитирует издание РИА Новости.

Представитель Кремля высказался на эту тему после выступления с лекцией во время беседы с участником форума, который использует отечественные ручные и ножные протезы.

«У меня у жены, она фигуристка, у нее партнер тоже сейчас учится как раз. Ноги уже научился, тоже потерял ноги и руки. Ему еще будут руки делать, еще операция будет», — поделился Песков.

Напомним, что Костомаров выступал в танцах на льду с женой Пескова – фигуристкой Татьяной Навкой. В начале января спортсмен попал в больницу с пневмонией. Поклонники молились за мужчину, его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

В процессе лечения Роману потребовалась ампутация стоп и кистей рук. После выписки он проходит реабилитацию, много занимается спортом и общается с подписчиками в соцсетях. Они поддерживают кумира и желают ему скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали о том, как фигурист Роман Костомаров вместе с женой Оксаной Домниной встречал детей из путешествия в аэропорту и поднял семилетнего сына на руки. Соответствующее видео появилось в его Telegram-канале.

Также поклонники обсуждали интерьер подаренного Костомарову особняка. Интерьер в доме Костомарова в Подмосковье требует обновления. Об этом заявила дизайнер Оксана Рейская.