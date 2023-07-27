Резко постарела и выглядит на 10 лет старше: психолог раскрыл причину изменившейся внешности Оксаны Домниной

38-летняя жена фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина могла резко постареть на фоне переживаний за близкого человека. Такую точку зрения высказал семейный психолог Сергей Ланг.

Интернет-пользователи считают, что Домнина выглядит на 10 лет старше возраста. На это психолог сказал: «Конечно, человек, переживающий за близкого, может резко постареть. Может потускнеть его кожа, могут появиться синяки под глазами, седина в волосах. Также человек начинает стремительно терять вес».

Слова психолога приводит сайт PROZVEZD.

Ланг также высказался о реабилитации спортсмена: он считает, что фигурист «правильно делает, что уделяет время физическим нагрузкам». Благодаря спорту Костомаров преодолевает «тревожное расстройство» и не впадает в депрессию. Тренировки стабилизируют его психоэмоциональное состояние.

Ланг отметил благотворное влияние на Костомарова публикаций в соцсетях. Тем самым он устанавливает связь с поклонниками и мотивирует других людей, которые тоже оказались в сложной ситуации. Ролики Костомарова – «огромная движущая сила» для него самого и остальных людей.

Кроме того, важна поддержка семьи, которая в случае с Костомаровым показывает пример, как должны себя вести родственники в беде.

«Это помогает Роману двигаться вперед», - заключил специалист.

Ранее мы писали, что Костомаров поднял семилетнего сына на руки, когда встречал ребенка в аэропорту.