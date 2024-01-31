«Выматывают»: Ольга Бузова пожаловалась на тяжелые съемки

Популярная певица и телеведущая Ольга Бузова призналась, что сталкивается с большой нагрузкой на съемках. Об этом она сообщила в своем микроблоге.

По словам артистки, она быстро засыпает после рабочего дня, однако вставать по утрам ей весьма трудно. При этом ее рабочий график не подвергался никаким изменениям. Звезда уточнила, что не уменьшала себе время на сон, вследствие чего не понимает причину проблемы.

«То ли это такие съемки, эмоционально которые выматывают. То есть ты много очень вкладываешь энергии. То ли зима», — высказалась Бузова.

Ольга Бузова неоднократно признавалась, что страдает трудоголизмом. Знаменитость участвует в съемках шоу, посещает репетиции по хореографии, записывает треки и снимает клипы. В прошлом певица нередко пренебрегала своим здоровьем и ходила на работу с проблемами со здоровьем. Осенью минувшего года она рассказала о страхе не найти времени на свою свадьбу.

Ранее мы писали, что гонорар Ольги Бузовой за выступления уменьшился в 3 раза.

Также стало известно, что Бузова получила в подарок от богатого поклонника автомобиль за 40 млн рублей.