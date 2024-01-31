Подарил машину за 40 млн и роскошные туфли: кем является новый ухажер Бузовой

Певица Ольга Бузова получила в подарок от богатого поклонника машину за 40 млн. Об этом сообщает Kp.ru.

В начале 2024 года мама Ольги пожаловалась на то, что у ее дочки резко упали доходы. Вот почему ей пришлось отказаться от покупки нового авто. Как выяснилось, машина у Бузовой все же появилась. Влиятельный поклонник подарил ей минивэн, стоимость которого доходит до 40 млн рублей.

Друзья Ольги рассказали, что роскошный подарок ей преподнес не Давид Манукян, с которым у нее ранее был роман. Как выяснилось, за Бузовой уже более 5 лет ухаживает миллионер.

«Они познакомились более пяти лет назад в ресторане. Мужчина тогда начинал карьеру. Он влюбился в Ольгу с первого взгляда и подарил ей дорогие серьги с бриллиантами. Она взяла их, но взаимностью не ответила», — сообщили собеседники Kp.ru.

Спустя несколько лет певица и миллионер вновь встретились, и мужчина не отказался от желания ее добиться. Ухажер оплатил день рождения отца Бузовой, почти каждый день дарил ей букеты за 200 тысяч рублей, покупал артистке эксклюзивные туфли за 700 тысяч и браслет за полмиллиона.

Несмотря на роскошные подарки, Ольга по-прежнему отвергает богатого ухажера.

Ранее мы писали о том, что съемки нового шоу с Ольгой Бузовой и Дмитрием Дибровым начались со скандала.