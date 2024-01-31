Гонорар 38-летней певицы Ольги Бузовой за выступления упал в 3 раза. Об этом сообщает издание Kp.ru.

В начале 2024 года мама Ольги Бузовой сообщила о падении доходов дочки. По ее словам, из-за этого артистке пришлось отказаться от покупки нового авто. Как выяснилось, Бузова действительно оказалась в трудной ситуации. Об этом журналистам рассказал продюсер Сергей Лавров.

По словам продюсера, из-за кризиса россияне отказались от проведения корпоративов. Вот почему доходы упали не только у Бузовой, но и у других артистов. Лавров отметил, если раньше Ольга получала по 3 млн за концерт, то теперь ее заработок составляет 1 млн.

«В клубах, думаю, она получает не более 800 тыс. рублей за выступление», — высказался Сергей.

Также Лавров напомнил, что Ольга отдает половину заработка своему музыкальному продюсеру.

На данный момент Бузова никак не комментировала новости о затруднительном положении.

Ранее сообщалось о том, что певица Ольга Бузова получила в подарок от богатого поклонника машину за 40 млн. Подробности смотрите в этой статье.